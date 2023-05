Partita ieri da Savona, a bordo di Costa Diadema, la crociera dedicata alle ricette e prodotti del Piemonte

Ha preso il via ieri pomeriggio da Savona, a bordo della nave Costa Diadema , la crociera dedicata alle eccellenze enogastronomiche piemontesi, un progetto ideato dalla Regione Piemonte in collaborazione con Costa Crociere e coordinata da Visit Piemonte.

“Il Piemonte del turismo è autenticità e storie nuove da raccontare e con la sua cucina non si sbaglia mai. Questo progetto di promozione è solo uno dei tanti messi in campo per valorizzare un settore che ha ricadute economiche importanti e si sta pensando di replicarlo anche sulle rotte Costa Crociere del Nord Europa, dove intercettare i turisti dei nostri target di riferimento”, ha commentato il Vicepresidente della Regione Piemonte nella giornata di partenza della Costa Diadema da Savona.

«Costa Diadema sta portando in crociera nel Mediterraneo le eccellenze gastronomiche del Piemonte, che stanno riscuotendo un grande apprezzamento da parte dei nostri ospiti internazionali. É un’iniziativa di promozione del territorio molto originale, che porta il Piemonte al di fuori dei suoi confini e che si sposa pienamente con il nostro impegno per promuovere un turismo di valore in Italia e in tutte le destinazioni in cui operiamo», ha dichiarato Giuseppe Carino, Vice President Guest Experience & Onboard Revenues di Costa Crociere.