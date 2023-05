Il Po "torna a letto", ma la piena ha lasciato i segni: fango, alberi spezzati e anche la spiaggia ai Murazzi [FOTO]

Tanto fango ancora sulle strade

Si lavora anche nei vari imbarchi, mentre ci sarà ancora da avere pazienza in alcuni tratti del percorso lungo fiume. Qui, in direzione Moncalieri, il fango è ancora fresco e occupa l'intera sede d'asfalto, costringendo ancora per un po' chi corre o passeggia a effettuare un giro più largo, nell'erba. Così come chi viaggia in bicicletta.

Le squadre di giardinieri del Comune stanno già entrando in azione per tagliare l'erba, che a differenza di altre zone verdi della città dove la crescita è più evidente, qui la rasatura appare fresca.

Odore acre, aria quasi irrespirabile