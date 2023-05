Parco del Sabbiuné, a Chivasso pronti i primi tratti dei nuovi percorsi

Nel corso della XI Camminata “Da parco a parco” promossa da Fand Chivasso e patrocinata dal Comune, l’amministrazione comunale, nella mattinata di domenica 28 maggio, consegnerà alla città i primi tratti dei nuovi percorsi realizzati nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione che ha riguardato il Parco del Sabbiuné i cui lavori sono partiti lo scorso mese di gennaio.

A livello progettuale i sentieri realizzati sono stati identificati per colore e gli interventi articolati nel “tratto arancio” che si presenta con interventi di ripulitura, diradamento e sfolli pari alla lunghezza del percorso, mentre per i “tratti viola” l’intervento è consistito nel costipamento di ghiaia, in modo da rinnovare e ricostituire i percorsi. Il diradamento degli alberi poi ha consentito una nuova apertura destinata anche all’accesso delle bici.

Essendo una zona a rischio di piene, i percorsi sono stati affiancati, alternati, da pali in legno infissi ogni 10 metri, mentre la stratigrafia è stata realizzata con lo spandimento di ghiaia di profondità di 25 cm, successivamente costipata con il rullo. Il progetto complessivo, per un importo di 350 mila euro, prevede il recupero dei sentieri spondali, la realizzazione di tre aree “belvedere”, la costruzione di un anfiteatro in materiali naturali, una scogliera per l’approdo di piccoli natanti e la piantumazione di varietà autoctone nell’area boschiva.

Nella stessa giornata, alle ore 10.30, Fand Chivasso inaugurerà il sentiero denominato “Percorso della Salute”.