Venaria scende in campo a favore delle piccole aziende del territorio che vendono bevande e alimenti

Il sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi «Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per sostenere il commercio locale e favorire lo sviluppo delle micro e piccole imprese nel nostro territorio. Siamo consapevoli dell'importanza del settore per l'economia della nostra città, nonché per la qualità della vita dei nostri cittadini. Invito tutti i commercianti a partecipare a questo bando e a cogliere questa importante opportunità di rilancio. Rimango fiducioso che insieme possiamo costruire un futuro più solido e prospero per il settore commerciale di Venaria Reale».

Nel caso in cui le risorse di una linea non vengano esaurite, l'amministrazione si riserva il diritto di trasferire i fondi rimanenti alle altre linee seguendo un ordine di priorità numerico.

L’assessore al Commercio e Attività produttive, Monica Federico afferma «L'iniziativa offre uno strumento per coinvolgere attivamente il settore produttivo nel processo di rigenerazione commerciale della città. Saranno messi a disposizione 200.000 euro attraverso la Regione Piemonte, che potranno essere utilizzati dalle attività produttive tramite la presentazione di domanda per l'acquisto di beni. In collaborazione con le Associazioni di Categoria, come Ascom e Confesercenti, che sono partner del Distretto Urbano del Commercio, sono state individuate le tipologie di acquisti che i commercianti potranno effettuare. Questa rappresenta un'importante opportunità di rilancio per il settore e per valorizzare il patrimonio unico e prezioso della città, che è fondamentale recuperare e valorizzare».