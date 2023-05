Dopo due giorni di sole, il maltempo torna a far paura: allerta arancione in provincia di Torino

Allerta arancione per le valli Po, Pellice, Chisone, Susa, Sangone, Orco e Lanzo. Allerta gialla su tutta la Granda e buona parte del Piemonte.

Questa la previsione di Arpa Piemonte per la giornata di domani, giovedì 25 maggio: gli esperti annunciano "rovesci e temporali in estensione dai settori alpini al resto della regione, localmente molto forti e persistenti a ridosso della fascia pedemontana nordoccidentale e pianure adiacenti".



Nel bollettino emesso nel primo pomeriggio di oggi, l’Agenzia regionale per l’Ambiente parla di "un minimo depressionario in discesa dal nord Europa", che "si porterà a ridosso dell’arco alpino occidentale nel corso delle prossime ore determinando un marcato aumento dell’instabilità sulla nostra regione"



Già a partire da oggi (la previsione per oggi, mercoledì 24, è di allerta gialla per l’intera provincia) sono attesi "rovesci e temporali localmente anche molto forti, associati a grandinate e forti raffiche di vento, che risulteranno più diffusi sui settori occidentale e settentrionale della regione, con fenomeni persistenti nella prima parte della giornata di domani sulla fascia pedemontana nordoccidentale e primi tratti di pianura adiacenti".



Questo mentre "il settore sudorientale sarà interessato da fenomeni meno persistenti, più probabili nel primo pomeriggio odierno e nelle ore centrali di domani".



Un miglioramento è atteso da metà pomeriggio di domani con una graduale attenuazione dei fenomeni a partire da ovest ed un generale esaurimento in serata.



"Sulla base delle precipitazioni previste – riferisce ancora Arpa –, a partire dalla notte sono attesi innalzamenti del livello idrometrico del reticolo secondario nell’area settentrionale e occidentale della regione. Nella giornata di domani si osserveranno innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua principali interessati dalle precipitazioni con possibilità di raggiungimento della criticità ordinaria. Anche sull’asta del Po si osserverà un generale innalzamento del livello idrometrico a partire da domani".



Le precipitazioni determineranno "una generale condizione di instabilità dei versanti, in particolare nelle aree pedemontane alpine e collinari, con probabilità anche molto elevate di inneschi isolati di frane superficiali per la giornata di oggi e domani".



Da qui l’allerta emessa dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte, gialla per rischio idrogeologico dal Biellese al Cuneese (zone B, C, D, E, F) e sulle pianure (zone I, L, M); arancione nelle valli di Susa, Orco, Lanzo, Sangone, Chisone, Pellice e Po (zone C e D) nella giornata di domani, quando "nelle prime 12 ore sono attesi su queste zone fenomeni più intensi, diffusi e persistenti".