Era ai domiciliari, ma durante due controlli la Polizia trova 60mila euro in contanti senza spiegazioni: va in carcere

Era ai domiciliari, ma non si annoiava di certo. Sono peggiorati, così, i guai per un italiano di 27 anni di Ivrea, dopo aver ricevuto la visita degli agenti di Polizia del commissariato di zona.



A insospettire le forze dell'ordine, il continuo via vai che si poteva notare dal suo appartamento. Spesso persone già note per frequentazioni nel mondo della droga e dello spaccio. Due le persone trovate all'interno dell'alloggio: una delle quali, per sfuggire ai controlli, ha anche tentato di nascondersi (senza riuscirci) tra il letto e il termosifone della camera da letto dell'uomo.



In quel momento, nell'abitazione non è stata trovata droga, ma in diverse stanze della casa - all’interno di un barattolo e di alcuni portadocumenti, ma anche all'interno di un mobile sotto al lavello della cucina -, i poliziotti hanno scoperto una quantità ingente di denaro divisa in mazzette, per un totale di 32.799 euro. Una somma per la quale il 27enne non ha saputo fornire giustificazioni. I poliziotti hanno anche rinvenuto e sottoposto a sequestro un quaderno riportante alcuni conteggi riferiti a dei “pezzi” non meglio identificati.

Ma la vicenda non è finita qui. Ritornati nello stesso alloggio appena 48 ore dopo, per notificare al giovane la sospensione dei domiciliari e l'immediato trasferimento in carcere, gli agenti hanno proceduto a nuova perquisizione dei locali. Ed sono così saltati fuori un altro barattolo e alcune buste di plastica con oltre 500 banconote di vario taglio, per una cifra complessiva di 27.650 euro, per un ammontare complessivo di oltre 60mila euro.