Nichelino (con il murales dedicato a Piero Angela) finisce in prima serata su Rai Uno

Nichelino è diventata ormai la città dei murales e quello inaugurato lo scorso dicembre e dedicato al grande Piero Angela gli vale addirittura un passaggio in prima serata su Rai Uno.

Nichelino e il suo murales sbarcano su Rai Uno

Domani, giovedì 25 maggio, a partire dalle ore 21.15 andrà in onda sulla rete ammiraglia lo speciale Ulisse dedicato a Piero Angela. Nella puntata, che ripercorrerà i suoi 70 anni di carriera, dagli esordi alla radio fino a diventare il divulgatore scientifico per eccellenza con Quark, troverà ampio spazio la città alle porte di Nichelino, visitata a lungo dal figlio Alberto, che ha parlato a lungo con il sindaco Giampiero Tolardo, l'assessore Fiodor Verzola e tutti coloro che hanno realizzato un'opera che, a suo dire, lo ha lasciato stupito e meravigliato.

Così, dopo una visita fatta in gran segreto nello scorso inverno, il figlio del grande giornalista è tornato a Nichelino con una nutrita troupe della Rai per girare diversi minuti dello speciale che andrà in onda domani, dedicando spazio al murales realizzato da Davide Andreazza.

L'emozione dell'assessore Verzola

"Non smetteva di dirci la gratitudine gratitudine che nutre nei nostri confronti grazie a quest’opera", ha sottolineato Verzola. "Non ne abbiamo parlato prima perché vigeva fino a oggi un vincolo di riservatezza con la Rai e non avete idea di quanto sia stato difficile mantenere questo segreto", ha ammesso l'assessore nichelinese.