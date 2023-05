Perché e come aprire un franchising a Torino

Avviare una nuova attività commerciale o di ristorazione è per molti aspetti una vera e propria sfida. Tanto che nel nostro Paese, secondo una ricerca effettuata dall’Ufficio Studi della CGIA, circa un’attività su due chiude entro i primi cinque anni dall’apertura. Questo problema si può affrontare e arginare tenendo conto di varie facilitazioni oggi disponibili; una di queste consiste nell’avviare un’attività con un aiuto esterno, grazie al franchising.

Come aprire un franchising a Torino

Il mondo del franchising è molto ampio e comprende aziende di qualsiasi genere, sia nell’ambito della ristorazione, che del commercio o dei servizi. Per mettersi in contatto con le aziende che operano in questo settore su Torino è possibile utilizzare le tante risorse disponibili in rete. Internet, infatti, è uno strumento eccezionale sotto questo punto di vista, perché permette di avere sott’occhio tutte le proposte disponibili al momento in una specifica zona del Paese.

Si sta parlando di una grande città, con un bacino di potenziali clienti decisamente molto ampio, il che è già un buon punto di partenza per chi desidera avviare un franchising. In questo caso, però, è importante valutare con attenzione la tipologia di attività che si intende avviare, perché questo elemento può essere determinante per il successo di questa sul lungo tempo.

Che attività avviare

Chi desidera aprire un negozio o dare vita a un nuovo ristorante ha di solito già qualche idea in merito; sia per quanto riguarda il prodotto da offrire, sia per lo stile del punto vendita o dell’attività in senso lato. È chiaro che quando si decide di avviare un’attività in franchising si devono fare i conti con le proposte disponibili nella zona, che sono però molto numerose. Per farsi un’idea è possibile accedere a un apposito portale sul franchising, inserire il settore commerciale in cui si intende operare e l’investimento iniziale.

Avere una precisa panoramica delle proposte disponibili consente di precisare meglio l’ambito in cui attivarsi, mantenendo l’idea iniziale o spostandosi su settori vicini, che possono magari offrire maggiori opportunità. Se non si trovano proposte disponibili che possano interessare sarà necessario modificare alcuni dei parametri di ricerca.

Perché aprire un franchising

Le motivazioni per cui può essere particolarmente interessante avviare un’attività in franchising sono varie, a partire dal fatto che ci si affida a qualcuno già esperto del settore, che può offrire consigli a tutti i livelli. È importante anche comprendere che le società che offrono la possibilità di avviare un franchising propongono ai loro affiliati anche vari strumenti, tra cui spesso anche una consulenza sul luogo in cui avviare l’attività, sui locali che è bene avere a disposizione; alcune propongono anche corsi di formazione specifici, perfetti per chi non ha alcuna esperienza nel settore in cui intende avviare una nuova attività, oppure una consulenza diretta per la gestione dell’attività o la preparazione del magazzino.

Invece di partire da zero si comincia con il piede giusto, approfittando della reputazione che il marchio si è già guadagnato nel corso degli anni. Si può infine approfittare, con questa opzione, di costi ridotti per quanto riguarda l’avvio delle attività, ma anche per la pubblicità, visto che si “sfrutta” una proposta già pronta e consolidata.