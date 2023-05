Moncalieri, raccolte oltre 200 firme per chiedere più autobus serali nelle borgate

Un problema sentito, ancora di più adesso con l'estate che si avvicina e le giornate che si sono allungate, dopo il cambio dell'ora. A Moncalieri sono state raccolte e consegnate a GTT e al Comune oltre 200 firme raccolte attraverso la petizione con cui i residenti delle borgate di Tetti Piatti, Tagliaferro, Tetti Rolle, Barauda e Freila Mezzi chiedono il potenziamento del servizio di trasporto urbano.

Incrementare i servizi la sera e nei festivi

Una richiesta fatta per avere più autobus in modo da avere un numero maggiore di mezzi e una fascia oraria più ampia per raggiungere ospedali e il capolinea della metropolitana in piazza Bengasi, anche in orari serali e festivi.

“Insieme alla petizione è stato chiesto un confronto aperto con gli Uffici (Comune, GTT e Regione Piemonte, ndr) per capire quali sono le reali possibilità e le soluzioni per soddisfare queste richieste”, hanno spiegato i promotori.

Le richieste per le linee 67, 82 e 84

Si punta ad incrementare i passaggi del 67, ma soprattutto quelli delle linee 82 e 84, attive solo nei giorni feriali e con orario ridotto, visto che terminano le corse rispettivamente alle ore 18 e alle 21.30. Un bel problema per chi deve muoversi di sera per andare verso Torino o raggiungere la zona ospedali.