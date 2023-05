Raspini e Fra Diavolo una partnership di bontà e qualità

Raspini ha avviato un importante rapporto di collaborazione con la catena di pizzerie Fra Diavolo, presente attualmente sul territorio nazionale con 21 punti vendita, ma in continua espansione.

Quello tra l’azienda di Scalenghe e Fra Diavolo è un rapporto che va ben al di là del formale rapporto produttore/cliente: Raspini è stata infatti selezionata, come unico fornitore di salumi affettati per tutte le pizzerie della catena, per l’indubbia qualità dei suoi prodotti, ma anche per la capacità di rispondere a specifiche e dettagliate richieste del cliente.

Fra Diavolo garantisce la stessa pizza, con il bordo alto, soffice e appetitosa, in tutti i punti vendita: tutto ha inizio dagli impasti, lavorati in un unico centro e distribuiti, a temperatura e umidità controllata, nei diversi locali.

La stessa uniformità è richiesta per gli ingredienti da aggiungere alla base della pizza, per questo Raspini, fornisce i diversi salumi con fette a spessore calibrato, in quantitativo esatto calcolato per ogni tipo di pizza e per le esigenze giornaliere di ogni punto vendita, garantendo qualità e freschezza del prodotto.

L’uniformità e la programmazione dei processi di produzione consentono a Fra Diavolo di ridurre lo spreco alimentare oltre a semplificare e migliorare le condizioni di lavoro.

In occasione del Giro d’Italia, e proprio per rafforzare la collaborazione tra le due aziende, nel Village allestito per le tappe piemontesi e nella tappa finale, che si svolgerà a Roma il 28 maggio, presso lo stand Raspini, sarà ancora possibile ritirare un buono sconto del 20% valido per qualsiasi pizza con salumi, spendibile presso qualunque punto vendita della catena Fra Diavolo.

“Raspini ha ottimi rapporti di partnership con clienti come Fra Diavolo, che sono particolarmente attenti e reattivi alle richieste del mercato – dichiara Giorgio Manno, direttore Commerciale di Raspini - Sono clienti con richieste specifiche e dettagliate che la nostra azienda è pronta a soddisfare. Questo progetto è importante e porta a obiettivi condivisi, richiede una grande sinergia e impegno, ma crea valore su tutta la filiera.”

“Fra Diavolo è sempre alla ricerca di materie prime di qualità per far vivere ai suoi clienti un’esperienza unica – motiva Mauro D’Errico - Presidente e Co-founder Fra Diavolo -Ecco perché abbiamo deciso si selezionare per le nostre pizze i salumi firmati Raspini, trovando così un partner con il quale condividere la stessa visione di tradizione, ricerca e innovazione”.

Questa partnership è fondata sulla volontà di Raspini di realizzare con i clienti progetti di innovazione e di studio di prodotto, per diventare partner strategico e affidabile, determinante per lo sviluppo di nuove opportunità.