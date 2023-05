Esercizi sul pre-cinema: mercoledì la presentazione dei progetti degli studenti delle scuole Tommaseo Calvino e Verdi

Mercoledì 31 maggio, dalle ore 18 alle ore 21, saranno presentati i progetti realizzati dagli studenti delle classi 2B, 2C, 3C, 3E della scuola I.C. Tommaseo Calvino e Verdi di Torino, in occasione dei workshop condotti da Irene Dionisio e il collettivo artistico Gli Impresari nel corso dell’anno scolastico 2022-23.

I laboratori, sviluppati durante le ore di lezione di Arte e Immagine del docente Massimo Ricciardo, si sono focalizzati sullo studio e la sperimentazione delle prime forme di proiezione dell’immagine in movimento, dalla lanterna magica fino ai primi video dei fratelli Lumière.

Obiettivo del workshop, condotto da Gli Impresari, è stato quello di sperimentare e riattivare, insieme agli studenti, uno strumento desueto come la lanterna magica, che proprio per la sua obsolescenza, è forse in grado di stimolare una riflessione sugli attuali processi che regolano la produzione del nostro immaginario collettivo. Creare e proiettare meccanicamente le immagini, sviluppare una narrazione visiva di esse ed elaborarne una modalità di presentazione pubblica utilizzando “nuovi” e vecchi “linguaggi”, ha costituito per i ragazzi l'occasione di sviluppare una maggiore capacità critica nei confronti dell’infinità quantità di immagini di cui oggi siamo instancabili produttori, mediatori e fruitori.

Gli esercizi cinematografici proposti da Irene Dionisio hanno previsto la costruzione di una serie di "minuti Lumière” con l’obiettivo di affinare lo sguardo rispetto alla prospettiva dell’inquadratura, la messa in scena a camera ferma e con unità di luogo e tempo. Un esercizio poetico che mette “l’umano” prima della “tecnica”. Seppur nella consapevolezza delle potenzialità date dall’unione dei due elementi.

Per l’occasione Brina Contemporanea*, in collaborazione con Gli Impresari, presenta un’opera costituita da due stampe a tiratura limitata. Il progetto è il risultato di una nuova elaborazione grafica di alcune immagini realizzate su vetro dagli alunni, durante i laboratori. L’intervento, oltre ad aggiungere un nuovo livello di lettura delle immagini, diventa espressione di un processo di creazione allargato, manifestazione dell’incontro tra studenti e artisti.

GLI IMPRESARI (Edoardo Aruta, Marco Di Giuseppe, Rosario Sorbello) è un collettivo artistico impegnato in un lavoro di ricerca su quelle forme della rappresentazione, frutto di speculazioni intellettuali e innovazioni tecniche, che a partire dall’età moderna hanno guidato e determinato lo sviluppo della nostra cultura visiva.

Attraverso una nuova sperimentazione di tecniche e dispositivi di rappresentazione oggi considerati obsoleti, il collettivo mette in discussione una visione lineare della storia della tecnica, e dunque, del concetto stesso di progresso tecnologico. Il lavoro de Gli Impresari consiste prevalentemente in sculture e installazioni - spesso attivate da performance - ispirate ad un immaginario complesso e variegato, che spazia dagli effetti di meraviglia ottenuti attraverso le macchine teatrali di epoca barocca, al potere mediatico dei primi esperimenti di riproduzione meccanica delle immagini.

Associazione culturale Wild Strawberries - Laboratorio per le Immagini in Movimento Fondato a Torino nel 2016 da Irene Dionisio, Giulia Perona e Riccardo Centola. È un’associazione che si dedica ai linguaggi contemporanei con produzioni artistiche ed esecutive, curatela e progettazione culturale nell'ambito dell'immagine in movimento.

Irene Dionisio (1986) è filmmaker ed artista. È docente di cinema per la Luchino Visconti di Milano.

*Brina Contemporanea

Pratiche scolastiche sui linguaggi contemporanei da cui si vede biancheggiare la terra del giorno, dopo le fredde notti d’inverno a cura di Massimo Ricciardo.

RECONTEMPORARY

Recontemporary è un’associazione culturale no profit, con sede a Torino: uno spazio indipendente per l'arte contemporanea situato nel centro storico della città, sotto la Mole Antonelliana. Ci occupiamo di video arte e new media attraverso mostre, workshop, eventi e laboratori didattici.