Fiamme nella macelleria di corso Emilia: intervento dei vigili del fuoco dopo la mezzanotte

Nella notte di domenica un intervento dei vigili del fuco è stato necessario per spegnere le fiamme che si sono sviluppate all'interno di una macelleria in corso Emilia 9, a Torino. In pieno quartiere Aurora.



L'allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte. Tanti gli uomini impegnati a controllare il rogo e a ricostruire la dinamica che ha portato all'incendio. Si pensa che all'origine di tutto ci sia stato l'incendio di un frigorifero.



Il fumo è salito al piano di sopra, propagandosi lungo le scale, ma è anche fuoriuscito in strada. Non ci sono stati stati né intossicati, né feriti.