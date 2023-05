Strade piene d'acqua e alcuni sottopassi allagati: Moncalieri e Nichelino fanno di nuovo i conti con il maltempo

Se sabato il maltempo non ha rovinato la seconda edizione di Eno Week, che ha radunato al Castello Reale centinaia e centinaia tra giovani e visitatori (con gli organizzatori che, nel dubbio, avevano allestito tutto all'interno, rinunciando all'idea iniziale di utilizzare il giardino delle rose), ieri sera Moncalieri ha fatto i conti con la pioggia. E non sono mancate le situazioni poco piacevoli. Come pure a Nichelino e Vinovo.

Bomba d'acqua e grandine

Non sono state le scene viste nei giorni9 scorsi a Rivoli, con le strade trasformate in fiumi (come era successo in cintura sud alla fine di agosto dello scorso anno, ndr), ma l'acqua ha invaso molte vie e reso quasi impraticabili alcuni sottopassi, come quello di via Pastrengo a Moncalieri, ormai diventato quasi un classico.

Interventi dei Vigili del fuoco

Tanti gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco, soprattutto per cantine allagate e infiltrazioni d'acqua per chi abitava al pian terreno. La bomba d'acqua ha creato disagi e costretto i pompieri anche ad interventi per mettere in sicurezza alberi e arbusti pericolanti.

A Vinovo, invece, il maltempo ha portato in dote una intensa grandinata, con ovvie ripercussioni sulle auto parcheggiate in strada e danni assortiti.

Instabilità destinata a proseguire

Intanto è destinata a proseguire ancora questa fase di instabilità, con forte variabilità delle condizioni meteo per tutta la settimana. Da oggi a giovedì 1° giugno in pianura cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Sulle Alpi al pomeriggio formazione di nubi a sviluppo verticale con associati locali rovesci o temporali. Tra martedì e mercoledì estensione dell'instabilità anche alle pianure con rovesci e temporali sparsi anche in serata e di notte.

Le temperature saranno in linea con il periodo, con le massime che generalmente saranno comprese tra 25 e 26 °C, con punte sui 27 °C, e valori più bassi in caso di precipitazioni e cielo coperto. Minime in generale tra 15 e 16 °C. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.

Tendenza ponte del 2 giugno

Non cambierà tanto il canovaccio, anche se almeno venerdì e sabato potranno essere più stabili e soleggiati.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino