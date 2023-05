Molinette, i supereroi arrivano a portare un po' di allegria ai malati oncologici

Questa mattina i supereroi e le principesse della NIDA (Nazionale Italiana dell'Amicizia) Onlus hanno portato animazione e buonissimo cioccolato ai pazienti oncologici del COES dell'ospedale Molinette di Torino, in collaborazione con la Fondazione Ricerca Molinette e con l'Urp aziendale.



Sono proprio i pazienti i veri supereroi che combattono ogni giorno contro la malattia. Per la prima volta i volontari della NIDA, abituati a frequentare le corsie degli ospedali pediatrici, hanno tentato di portare una parola di conforto, ma soprattutto di strappare un sorriso ed un attimo di spensieratezza ai pazienti adulti. Inoltre è stato distribuito buonissimo cioccolato, prodotto dalla NIDA stessa, grazie agli insegnamenti dell'indimenticato cioccolatiere di Torino Capitano Rosso, che alla NIDA ha lasciato la sua attività prima della sua morte.



La Nazionale Italiana Dell’Amicizia Onlus (NIDA) nasce nel 2012 a Torino. E proprio a Torino nel 2013 nei reparti dell'ospedale Infantile Regina Margherita crea il format di animazione innovativo e di grande successo per i bambini ricoverati, portando nella maggior parte degli ospedali pediatrici “i supereroi e le principesse in corsia”.