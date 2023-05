Globalizzazione a colazione: l'anteprima al Rettorato per presentare il Festival internazionale dell'economia

Per iniziare al meglio il Festival dell'economia, che avrà luogo da giovedì 1 giugno a domenica 4, l'Università di Torino ha organizzato una "colazione + talk" per la mattina del 30 maggio. L'evento si è tenuto dalle ore 9 nel cortile del Rettorato in via Po, per una colazione atipica ascoltando Luca Fantacci, Professore di Storia economica all'Università degli studi di Milano, dialogare con Marco Cedrini, Professore di Storia del pensiero economico all'Università di Torino.

Tante le sedi coinvolte in questa edizione

Il talk, dal titolo "Globalizzazione e sistemi monetari: Stati uniti, Europa, Cina e l'opportunità delle monete digitali", è stato la porta di accesso al tema centrale del festival di quest'anno: "Ripensare la globalizzazione". I prossimi incontri si terranno in diverse sedi nel centro di Torino come il Cinema Massimo, l'Auditorium Rai o il Museo Egizio, oltre ad alcune sedi più distaccate come il Collegio Carlo Alberto, il Grattacielo San Paolo o il binario 3 delle OGR.

Tutti i partner dell'iniziativa

Il Festival è organizzato dall'Università degli Studio di Torino - che vedrà ben 23 dei suoi docenti tra i relatori - Regione Piemonte, Comune di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Politecnico di Torino, ​Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura di Torino, Unioncamere Piemonte, Unione Industriali Torino, coordinati dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto.