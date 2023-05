A Nichelino nasce il primo frutteto urbano comunale

Nichelino si conferma città amica dell'ambiente e della natura, facendo nascere il primo frutteto urbano comunale. Sono stati piantumati 200 tra meli, peri, ciliegi, pruni e peschi all’interno del complesso di Nichelino Fertile e avviata la sua gestione partecipata assieme alle scuole e ai cittadini del territorio.

"Si tratta di una straordinaria esperienza, un’isola di verde e ossigeno nel cuore della Città che va verso la direzione di aumentare il numero di alberi e di educare al consumo di cibo a km 0, sano e sostenibile", ha dichiarato l'assessore all’Ecologia integrale (e all’Istruzione) Alessandro Azzolina.

"Assieme al sindaco Giampiero Tolardo e a tutta l’amministrazione sono particolarmente felice di aver presentato il frutteto urbano nell’ambito della prima edizione del Festival del Verde, organizzato da Orticola e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo", ha aggiunto Azzolina. "Perché l’ecologia è tema che può essere affrontato solo in rete e in ottica sovracomunale".

All'interno del Festival è stata organizzata anche l’apertura straordinaria del giardino “segreto” del Castello di Nichelino, che ha raccolto l'entusiastica partecipazione di tanti cittadini. "Occorre valorizzare l‘ecologia e il verde in Città creando spazi di autentica partecipazione cittadina rivolti principalmente ai più piccoli", ha concluso Azzolina. "Spazi capaci di incarnare la non più rinviabile conversione ecologica che ci permetta di far fronte all’ormai sempre più evidente e insostenibile cambiamento climatico".