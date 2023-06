Auto travolge monopattino a Nichelino: un ferito all'ospedale Santa Croce di Moncalieri

Nel pomeriggio di oggi, martedì 30 maggio, la Polizia Municipale di Nichelino è intervenuta a seguito dell'investimento di un monopattino elettrico da parte di una vettura.

Ferito al Santa Croce di Moncalieri

L'urto è avvenuto all'interno della rotonda tra via xxv Aprile e via San Matteo. Il ragazzo ferito è stato trasportato in codice verde all'ospedale Santa Croce di Moncalieri; la conducente dell’autovettura, sottoposta al precursore alcool test, è risultata negativa.

Disagi e rallentamenti alla circolazione