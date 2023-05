Guidava anche se la patente gli era stata ritirata da 30 anni: denunciato dalla Polizia locale di Moncalieri

A raccontarla sembra la storia di un film con protagonisti Totò e Peppino, invece è quanto è successo davvero nei giorni scorsi a Moncalieri. Un 60enne è stato scoperto dalla Polizia locale di Moncalieri al volante nonostante la patente gli fosse stata ritirata da 30 anni.

La scoperta attraverso un controllo

Ma è stato l'uomo ad avvicinarsi impunemente agli agenti per chiedere informazioni su come raggiungere una certa via. La pattuglia, dopo aver risposto alle domande, deve però aver intuito qualcosa, così da chiedere i documenti per un controllo di rito. Quando il 60enne ha detto di essersi scordato la patente, è bastato un rapido consulto radio con la centrale per far emergere la verità: il conducente viaggiava lo stesso anche se la patente gli era stata revocata da trent'anni.

Multa, denuncia e fermo del mezzo

In più, si è scoperto che il mezzo era sprovvisto di assicurazione. Risultato: fermo del mezzo, multa salata e denuncia per il guidatore.