Una grossa betoniera prende fuoco, attimi di paura in corso Dante

Una grossa betoniera ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1° giugno, in corso Dante. Ancora da chiarire le ragioni che hanno provocato il rogo, il risultato è che comunque una colonna di fumo nero si è levata altissima in cielo, essendo visibile da più parti della città.

Decisivo il pronto intervento dei pompieri

Il mezzo ha preso fuoco in mezzo alla strada, poco dopo l'incrocio con corso Massimo D'Azeglio, in direzione del Valentino. Ci sono stati lunghi attimi di paura, ma per fortuna il pronto intervento di una squadra di pompieri ha permesso di evitare che venissero coinvolte cose o persone.