Alcolici venduti abusivamente, sporcizia ed insetti morti, giro di vite a San Salvario: 21mila euro di multe

Multati diversi locali e ristoranti in via Foscolo, corso Dante e corso Moncalieri

Quasi 21mila euro di multa e 115 persone identificate: è questo l'esito dei controlli delle forze dell'ordine a San Salvario e nei dintorni di Porta Nuova. Grazie alle unità cinofile della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti 35 grammi di hashish e una decina di cocaina. Inoltre, sono state multate sette persone per detenzione di droga.

All’interno del Parco del Valentino, un cittadino straniero è stato sorpreso mentre vendeva alcolici e oggetti all’interno dell’area verde. L’uomo è stato sanzionato per 5164 euro per la vendita abusiva su area pubblica. La merce in suo possesso, 26 bottiglie di vetro contenenti alcolici, sono state sequestrate.

Nel corso dell’attività, è stato controllato un ristorante in via Foscolo, dove la Polizia Municipale ha riscontrato diverse violazioni amministrative. Al proprietario è stata fatta una multa di oltre 5.600 euro. Personale dell’ASL ha riscontrato irregolarità igienico sanitarie: sporcizia accumulata nel tempo nel locale e sulle attrezzature, presenza di insetti morti e strumenti di lavoro rotti e sporchi. Il locale è stato dunque chiuso, la merce presente all'interno del congelatore bloccata ed è stata elevata un'ulteriore sanzione di 3mila euro.

Anche un altro locale di corso Dante è stato multato, per un importo di 1.400, per alcune violazioni amministrative riscontrate. Identica sorte è toccata a un bar di corso Moncalieri, sanzionato per oltre 5500 euro dalla Polizia Municipale.