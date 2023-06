Mirafiori, poliziotti-eroi salvano giovane che tenta di togliersi la vita

Poliziotti-eroi in azione a Mirafiori. Martedì pomeriggio gli agenti sono intervenuti in uno stabile del quartiere per una richiesta di soccorso che segnalava la presenza di un bambino chiuso all’esterno sul balcone. In realtà al loro arrivo le forze dell'ordine hanno visto al terzo piano un giovane con il corpo oltre la ringhiera del balcone, in condizioni di assoluta precarietà e stabilità, trattenuto da altre persone che chiedevano aiuto.

Immediatamente i poliziotti sono entrati nell'alloggio per dare aiuto e soccorrere il ragazzo. Dopo averlo afferrato, gli agenti sono riusciti con fatica a metterlo in salvo, consapevoli del rischio che la vecchia ringhiera potesse cedere da un momento all'altro. Il ragazzo, che purtroppo in passato aveva già tentato di togliersi la vita, è stato trasportato in stato di shock in codice giallo in un ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.