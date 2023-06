Il sinistro si è verificato tra due mezzi che procedevano in direzione mare

Incidente in Tangenziale, all'altezza di Stupinigi. Una moto e una Fiat Panda che procedevano in direzione del mare si sono scontrate: ad avere la peggio il centauro, che fortunatamente nell'impatto si è procurato solo ferite lievi ed è stato trasportato in codice verde al CTO. Nel tratto si registra qualche rallentamento.