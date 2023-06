NOI CHE … Rivivi le emozioni degli anni '70, '80 e ‘90

Se sei un nostalgico della musica e della moda degli anni '70, '80 e '90, non puoi perdere l'occasione di partecipare alla serata in programma venerdì 16 giugno al TYPE CLUB Estivo – Sala 2 di Centallo (CN).

La serata si svolgerà nel giardino estivo della discoteca, in una location storica che tutti conoscono! Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, durante il quale potrai ballare a ritmo di musica disco, rock, pop e dance che hanno fatto la storia della musica.

Non solo: la serata sarà impreziosita da DJ BILLY Mc DAVIDE che renderanno accogliente, allegro e scherzoso ogni attimo della serata!

Non ti resta che preparare il tuo look in stile anni '70, '80, o '90 e farti coinvolgere dall'atmosfera unica e coinvolgente che si respira in questo genere di serate.

Davide “… siamo pronti ad accogliervi e farvi diventare i protagonisti indiscussi della serata, in più vi verrà regalato un simpatico gadget! Abbiamo intitolato la serata NOI CHE in ricordo a tanti modi di dire e fare tipici di quel periodo che ancora oggi ricordiamo con nostalgia… tra questi - Noi che la penitenza era dire, dare, fare, baciare, lettera, testamento, pugno sotto il mento - Noi che giocavamo a nomi, cose, animali, città.. (e la città con la D era sempre Domodossola) - Noi che avevamo il nascondiglio segreto con il passaggio segreto - Noi che litigavamo su chi fosse il più forte fra i personaggi dei cartoni - Noi che si andava in cabina a telefonare - Noi che sapevamo che erano le 4 perché iniziava BIM BUM BAM - Noi che uno era figo se aveva la Uno Turbo o il Peugeot 205 e … Noi che il sabato era: amici, bar e poi tutti al Crazy”

Ci vediamo venerdì 16 giugno al Type Club di Centallo in sala 2.

Per info e prenotazioni tavoli chiamare il 338-2018175

Facebook: https://www.facebook.com/Type-Club-Discoteca-100326051489113/

Il Type Club Crazy Boy si trova a Centallo (CN), in Regione Madonna dei Prati 285