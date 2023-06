Ponte del 2 giugno, Torino piena di turisti. Lo Russo: "Vogliamo distribuire eventi su tutto l'anno"

Torino presa d'assalto dai turisti per il ponte del 2 giugno . A confermarlo sono i dati dei musei, con code davanti alle principali attrazioni, dall'Egizio al Museo del Cinema. Numeri, come conferma il sindaco Stefano Lo Russo a margine dell'inaugurazione del Blooming Group, " dati superiori al trend nazionale, che dimostrano come la nostra strategia sia giusta e stiamo lavorando bene in questo settore ".

"I turisti - ha poi sottolineato il primo cittadino - stanno rispondendo alle azioni che abbiamo messo in campo in questi 18 mesi. Abbiamo fatto scelte molte precise, come potenziare attività di comunicazione e di marketing nazionale e internazionale, così come cercare di distribuire gli eventi su tutto l’anno". Uno dei problemi principali per il capoluogo piemontese è di avere dei picchi di flussi di visitatori legati a grandi eventi, come il Salone del Libro, le Atp Finals e la settimana dell'arte contemporanea.