"Segnale disturbato" per il mondo delle telecomunicazioni: Torino teme di finire nell'occhio del ciclone

Segnale disturbato, non da oggi, per i mondo delle telecomunicazioni: intese sia come aziende che garantiscono le reti e le forniture per cellulari e Internet, ma anche per il settore dei call center. Un mondo che tocca la quotidianità di chiunque e che muove un indotto notevole.

Difficoltà di carattere nazionale, ma che preoccupano - non poco - Torino e la sua provincia, soprattutto per quanto riguarda il Canavese e la zona di Ivrea in particolare, erede di una storia colossale come quella di Olivetti. E' fissato per domani, 6 giugno, lo sciopero nazionale proclamato da Uilcom-Uil, Slc-Cgil e Fistel-Cisl: appuntamento a Roma, in piazza Santissimi Apostoli. Ma saranno organizzate anche manifestazioni altrove, per esempio ad Asti, in Via Learco Guerra, di fronte cancelli Comdata Spa (dalle 8 alle 16).