Reddito di cittadinanza, il monito di Appendino: “Nella mia Torino 10.000 famiglie non arriveranno a fine mese”

E’ preoccupata Chiara Appendino. L’ex sindaca di Torino, oggi parlamentare del M5s, teme che abolire il reddito di cittadinanza come voluto dal Governo Meloni possa creare un vero e proprio tsunami. Anche a Torino, la “sua” città. Una città che Appendino conosce bene, dopo averla amministrata per cinque anni.

“In questi giorni sta crescendo l'allarme di una vera e propria bomba sociale. Ben diecimila nuclei familiari, soltanto a Torino, resteranno senza sostentamento dopo il taglio voluto da questo Governo al reddito di cittadinanza”, spiega Appendino. La preoccupazione è che, non sapendo come arrivare a fine mese, queste persone si rivolgano in massa ai servizi sociali del Comune: “I servizi non potranno reggere l’impatto” racconta l’ex prima cittadina, prevedendo l’esplosione di una bomba sociale.

Il quadro delineato dalla parlamentare pentastellata è drammatico: “Anche perchè questa situazione si aggiunge a quella degli sfratti in crescita, anche grazie al Governo che ha tagliato il fondo affitti e quello per le morosità incolpevoli”.

“Giorgia Meloni doveva essere pronta ma taglia sul sociale senza dare nessuna alternativa e parla di occupazione ma non si è ancora capito quale misura voglia mettere in campo per offrire un lavoro a chi lo ha perso. Il Governo sta facendo esplodere la bomba sociale della povertà scaricandone il peso sui comuni”, conclude Appendino, rivolgendo un appello a scendere in piazza in vista della manifestazione indetta a Roma il prossimo 17 giugno.