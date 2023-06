Ciclabile lungo Po, ad inizio 2024 al via i lavori tra ponti Isabella e Balbis

Partiranno ad inizio 2024 i lavori di rifacimento della pista ciclabile sul lungo Po, tra i ponti Isabella e Balbis, chiusa dallo scorso 3 ottobre. Il motivo? Un dissesto della passerella stessa, avvenuto a inizio ottobre all’altezza di corso Sicilia.

Uno smottamento che aveva determinato anche la chiusura, per ragioni di sicurezza, del Kongin's Club. Ieri la giunta, su proposta dell'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza della sponda destra del Po.