Spaccio di droga attraverso i tir: a Moncalieri arrestati due uomini e sequestrati 135 chili di marijuana

Duro colpo allo spaccio di droga nella cintura sud di Torino. I carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura.

Operazione "Battle Royale"

L'operazione, convenzionalmente denominata "Battle Royale", ha avuto l'obiettivo di disarticolare un sodalizio criminale composto da cittadini italiani gravemente indiziati di essere dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti provenienti dal canale di approvvigionamento nordafricano-spagnolo.

Le indagini condotte e il successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria hanno portato all'arresto di un uomo di 53 anni e un uomo di 59 anni, nonché alla denuncia di altre 13 persone coinvolte nell'organizzazione criminale. Durante l'attività investigativa, sono stati complessivamente sequestrati circa 135 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Le indagini

I fatti risalgono al 30 aprile 2020, quando i Carabinieri di Orbassano, durante un servizio perlustrativo, hanno sorpreso un camionista, dipendente di una ditta di trasporti mentre consegnava scatole di cartone a un automobilista a Rivalta di Torino lungo la S.P. 175. L'esito del controllo ha rivelato che le scatole contenevano 28,03 kg lordi di marijuana, suddivisa in 14 involucri in cellophane. All'interno di una delle scatole sequestrate erano stati trovati foglietti manoscritti contenenti istruzioni sul traffico transnazionale di droga proveniente dalla Spagna, nonché dettagli sul valore, la qualità e l'organizzazione del traffico.

Il camionista era stato arrestato ed era stato trovato in possesso di 4.905 euro, ritenuti essere il compenso per il trasporto dello stupefacente. Il conducente del tir aveva affermato di aver accettato una proposta di trasporto di droga per cinquemila euro da soggetti sconosciuti in Francia. L'automobilista coinvolto aveva ammesso di essere stato incaricato di ricevere la droga presso l'Interporto di Orbassano e consegnarla a Torino.

Le indagini successive, basate sull'analisi dei telefoni cellulari sequestrati e dei tabulati telefonici, hanno portato all'individuazione della rete di spaccio tra Torino e Moncalieri.