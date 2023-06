Truffatore seriale scoperto dalla Finanza: contestati raggiri per 650.000 euro

A seguito di una approfondita verifica fiscale attuata a carico di un 50enne ravennate accusato di mancate dichiarazioni al fisco per circa 650.000 euro, la Guardia di Finanza della Compagnia di Faenza (RA) ha appurato che il denaro non dichiarato, ottenuto nel periodo che va dal 2017 al 2021, è provento di centinaia di truffe commesse dall’uomo sull’intero territorio nazionale (compreso il Piemonte, dove avrebbe colpito nelle province di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo), a danno di più di 500 vittime.

Nel corso delle indagini, le Fiamme Gialle hanno ricostruito il modus operandi del truffatore, che agiva a danno di centinaia di imprenditori e comuni cittadini bisognosi di liquidità, in particolare dopo il durissimo periodo del Covid. La Finanza ritiene che l’uomo, dopo aver carpito la fiducia delle vittime millantando di rappresentare organismi il cui nome richiamava quello di reali associazioni di categoria e citando inesistenti amicizie con importanti uomini politici, proponesse loro finanziamenti a fondo perduto erogati dall’Unione Europea, previo versamento di un corrispettivo tra i 600 e i 1.200 euro come compenso per la sua attività di consulenza.

Naturalmente, una volta ottenuto il denaro richiesto, spariva nel nulla cambiando città o regione, lasciando le sue ignare vittime, già provate dalle problematiche economiche, ulteriormente ‘alleggerite’ delle somme indebitamente sottratte.