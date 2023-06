Casa delle associazioni di Nichelino, un investimento di 8,5 milioni: si punta ad un cofinanziamento della Regione

L'iniziativa era nata ad inizio 2022, aveva iniziato a prendere forma nel corso dell'anno, con il lancio del progetto lo scorso ottobre. Adesso la Casa delle associazioni di Nichelino non è più solo un'idea ma ha contorni più definiti, per consentire di trasformare l'area di San Quirico il Comune però ha bisogno di aiuto, perché l'investimento complessivo arriva a sfiorare gli 8,5 milioni di euro.

L'opera in sé dovrebbe costare intorno ai 6,5 milioni, quasi 5 dei quali solo per la Casa delle associazioni, ma si arriva a un totale di 8,5 milioni tra Iva, costo della progettazione, interventi per la sicurezza e oneri vari. Una somma che non è nelle disponibilità dell'Amministrazione, come è stato spiegato al centro Nicola Grosa, nel corso della serata organizzata con enti e associazioni del territorio per spiegare come sta prendendo forma il progetto.

Idea cofinanziamento della Regione

Dopo i saluti di rito delle assessore Paola Rasetto e Giorgia Ruggiero, è stato il consigliere regionale del Pd (e nichelinese doc) Diego Sarno a introdurre i temi dell'incontro: "Ci saranno tempi lunghi per realizzare l'opera, ma la progettazione condivisa con le associazioni e la città consentirà di arrivare a un risultato migliore. Il computo economico è importante, per cui sarà fondamentale la strategia per arrivare ad un cofinanziamento della Regione, utilizzando magari i fondi non spesi del Pnrr: per parte mia, mi impegno a organizzare presto un incontro per capire quali spazi ci sono".