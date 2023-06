A Beinasco il medico di famiglia entra nell'era digitale: ricette e prenotazioni online

Comunicare in modo più semplice con il proprio Medico di Famiglia, prenotare visite e appuntamenti per sé e per i propri cari, anche al di fuori degli orari dell'ambulatorio, richiedere le ricette e visionare referti e analisi. I Medici di Medicina Generale della Casa della Salute con sede a Borgaretto e Beinasco centro, infatti, hanno deciso di utilizzare la tecnologia per migliorare la gestione dei propri pazienti e l'organizzazione dello studio, evitare le code negli ambulatori e poter essere più efficienti nell'erogazione dei servizi sanitari a beneficio della salute della collettività.

Per i cittadini di Beinasco la novità è diventata realtà grazie a Doctolib, tech company che opera nel settore della sanità digitale e leader europeo con sedi in Francia, Germania e Italia. Le soluzioni adottate, completamente gratuite per i pazienti, permettono ai cittadini di consultare la disponibilità del proprio medico e prenotare le visite online, senza la necessità di chiamare lo studio, spostare o cancellare gli appuntamenti direttamente e richiedere prescrizioni e la visione di referti al proprio medico di medicina generale in autonomia dal proprio account in totale sicurezza.

Per utilizzare i servizi basta collegarsi al portale www.doctolib.it accessibile da qualsiasi dispositivo (pc, tablet e smartphone) o scaricare gratuitamente l’App e seguire le procedure richieste.

“Si tratta di un'innovazione importante che abbiamo voluto offrire ai cittadini di Beinasco e Borgaretto – spiega il dott. Enrico d'Alessandro, medico Coordinatore della Casa della Salute - per agevolare il loro accesso alle prestazioni ambulatoriali, riducendo gli accessi diretti che rendono sempre più critica la gestione dei tempi di attesa e i flussi negli ambulatori. Sappiamo bene che il tempo è prezioso per tutti e poter sfruttare i benefici che ci consente la tecnologia, è un'opportunità che abbiamo ritenuto utile cogliere e mettere a disposizione dei nostri pazienti. Accettiamo questa nuova sfida, certi che con la collaborazione di tutti, si possa migliorare l’assistenza sanitaria territoriale del nostro Comune”.