Riordino delle unioni dei Comuni, la Regione valuta la proroga

In Settima commissione (presidente Riccardo Lanzo) la Giunta regionale ha svolto l'informativa richiesta dal consigliere Domenico Ravetti (Pd) sull’attuazione delle modifiche apportate dalla legge di riordino per l'anno 2022 in materia di enti locali.

Con questi interventi del febbraio scorso sono cambiate le norme che regolamentano le unioni dei comuni e le funzioni associate: ora è previsto che ciascun comune debba essere confinante con una o più realtà appartenenti alla stessa unione. In caso di mancato adeguamento entro un anno, diventerebbe automatico lo scioglimento: un rischio che interessa 32 unioni su 94.

Ravetti ha specificato che: “Avevamo sottolineato più volte che queste modifiche avrebbero creato confusione e disordine. Pertanto chiediamo una proroga e la creazione di un gruppo di lavoro con Anci, Uncem, Associazione dei piccoli Comuni e le autonomie locali piemontesi per provare a riordinare una materia di fondamentale importanza per i cittadini”.

Il consigliere della Lega Matteo Gagliasso ha condiviso la proposta: “Come maggioranza siamo d’accordo sulla proroga per trovare una soluzione condivisa ed evitare, così, che numerosi comuni rischino di trovarsi privi di una rete fondamentale per la gestione dei servizi associati”.

Il vicepresidente della Giunta Fabio Carosso ha sottolineato che “abbiamo messo ordine in una situazione confusa, ma siamo consapevoli di dover lavorare a una nuova legge per dare forza alle strategie per la crescita del territorio. I problemi che ci vengono segnalati dalle associazioni di rappresentanza meritano risposta, ci sono difficoltà a lavorare su alcuni progetti per lo sviluppo dell’economia.”

Al termine della seduta, il consigliere Pd Daniele Valle ha illustrato gli elementi essenziali della sua proposta di legge sui servizi cimiteriali, sono state fissate le consultazioni online con scadenza 23 giugno e l’invio al Cal per il parere.