In centro la protesta dei residenti: “Dehors troppo grandi, in via Garibaldi è impossibile camminare”

In centro la protesta dei residenti: “In via Garibaldi è impossibile camminare”

“Via dello struscio”. Era soprannominata così via Garibaldi, la strada pedonale che collega piazza Statuto a piazza Castello: un nome motivato dalla larghezza della via piuttosto limitata che, abbinata alla presenza di tanti negozi di abbigliamento e non, aveva fatto di via Garibaldi una delle mete dei torinesi e dei turisti a caccia di acquisti.

Da “via dello struscio” a "via del cibo"

Oggi la situazione è diversa. Via Garibaldi sta cambiando e, un bar e locale dopo l’altro, sta diventando “la via del cibo”. Qualche residente l’ha già chiamata così e se è vero che l’offerta culinaria non manca, la nuova connotazione legata al cibo della via porta con sé qualche problema: la presenza di grandi dehors, per esempio, rende praticamente il passaggio in via Garibaldi un’esperienza più simile a uno slalom.

Costretti a slalom alla Alberto Tomba

Peccato che a Torino manchi la neve, i torinesi non siano tutti come Alberto Tomba e non vi siano “porte colorate” come sulle piste da sci, ma tavolini e sedie di plastica.

Tra ombrelloni e sedie, tavoli e fioriere, il passaggio per i pedoni e per i mezzi di mobilità dolce è sempre più esiguo. Irrisorio, quando arrivano i furgoni che riforniscono i negozi. Il risultato? In alcuni punti si crea un vero e proprio imbuto. E’ il caso dell’incrocio con via della Consolata: due fioriere, il dehors del nuovo ristorante di sushi che si prende due file e la lastra in granito transennata. Transitare è un miraggio in una giornata di lavoro, figuriamoci nel fine settimana.

Una realtà che non piace troppo ai residenti, felici di vedere una via animata ma seccati dal dover fare gimcane per tornare a casa. I dehors, tanto cari ai proprietari dei locali, continuano a far discutere.