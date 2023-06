ArenaManinTorino: al via il festival dello spettacolo realizzato dagli studenti dell'istituto Gino Strada

ArenaManinTorino: al via il festival realizzato dagli studenti del Gino Strada

ArenaManinTorino, il festival di cinema, musica e teatro con una sezione dedicata alla scuola, ideato e realizzato dall’istituto comprensivo Gino Strada, torna in città.

Anche quest’anno, dal 10 giugno al’11 luglio, l’accogliente arena di via Manin (in caso di maltempo il vicino auditorium di via Ricasoli 15) ospiterà gratuitamente concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, incontri e laboratori.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, nasce da un Patto Educativo di Comunità sottoscritto e finanziato dalla Città di Torino e da ITER, promosso dall’Istituto Comprensivo Gino Strada e dalla Fondazione Cantabile ETS con la partecipazione dell’Associazione Culturale Antiloco, dell’Associazione Casa Fools Teatro Vanchiglia, del Laboratorio Musicale Il Trillo, del Centro di Formazione Musicale della Città di Torino e dell’associazione Guitarre Actuelle.

ArenaManinTorino è tra le esperienze più significative di scuole che aprono i loro edifici per renderli disponibili (sia come spazi interni, sia esterni) allo svolgimento di attività espressive che coinvolgono il territorio dando concretezza al progetto di scuola aperta ai cittadini, fulcro degli interventi educativi dalla Città di Torino.

“ArenaManinTorino è il perfetto esempio di scuola che si apre alla città e viceversa. Attraverso il Patto Educativo di Comunità con ITER e le altre associazioni, l’IC Gino Strada è diventato un presidio per la comunità intera, che può fruire degli spazi scolastici anche durante il periodo estivo, con spettacoli e manifestazioni culturali. La sperimentazione di successo avvenuta l’anno scorso, dopo la parentesi pandemica, ci ha spinto a credere ancora di più in questo progetto fornendo alla scuola e alle associazioni tutto il supporto burocratico/amministrativo possibile perché anche la stagione 2023 sia indimenticabile”, dichiara Carlotta Salerno, assessora alle Politiche Educative e Giovanili del Comune di Torino.

La stagione 2023 del Festival ArenaManinTorino si aprirà sabato 10 giugno alle ore 21.30 con RAPATEEKA! PINK FLOYD: LE GRANDI SUITES, esecuzione integrale di ATOM HEART MOTHER con orchestra e coro.

Inoltre, mercoledì 21 giugno, il laboratorio ITER ‘Il Trillo’ e l’associazione Guitarre Actuelle terranno due laboratori dal titolo ‘MusicainCorpo’ e ‘Crescere in Orchestra’ dalle ore 17,30 e il concerto in occasione della Festa della Musica 2023, a partire dalle ore 21,30.

Dopo la pausa estiva, dal 10 al 27 settembre 2023, si svolgerà la seconda parte del Festival, con laboratori per bambini giovani e adulti, concerti e spettacoli, proiezioni cinematografiche e altre iniziative volte a valorizzare il territorio di Vanchiglia e Vanchiglietta e promuovere le attività che maturano all’interno della scuola.