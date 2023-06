Torino Jazz Festival Piemonte pronto a ridare il ritmo: dal 24 giugno 23 concerti in tutta la regione

Il Torino Jazz Festival Piemonte parte i l 24 giugno e accompagna gli spettatori sino all’autunno proponendo 23 concerti in 18 Comuni del Piemonte e coinvolgendo oltre 80 artiste e artisti in tutte le province della regione.

Oltre ai 22 concerti diffusi sul territorio regionale ci sarà la consueta tappa a Torino con un concerto offerto gratuitamente nel Cortile di Palazzo Biandrate in Via Garibaldi, sede del Museo Storico di Reale Mutua, che sarà possibile visitare per l’occasione.