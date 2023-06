Nuovo piano regolatore, Lo Russo: "Base dello sviluppo per i prossimi 20-30 anni. Torino deve pensarsi verso il futuro"

A Torino il 31% è over 60

La sfida dei tempi

La più grande sfida che ha davanti questa amministrazione sono i tempi, come ammette lo stesso assessore all'urbanistica Paolo Mazzoleni. "Il nostro obiettivo - ha chiarito - è di approvare, entro fine mandato, il nuovo piano regolatore: con i tempi della legge regionale non è scontato. In Lombardia questo strumento ottiene il via libera in un paio di anni massimo, in Piemonte ce ne vanno non meno di 4/5: noi riusciamo a stare dentro alla tempistica perché una parte è già stata fatta". Dal punto di vista cronologico, dopo l'approvazione martedì da parte della giunta delle linee guida, il Consiglio Comunale dovrà dare il via libera al progetto preliminare. Poi ci saranno ulteriori passaggi in Sala Rossa.