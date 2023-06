Primo Consiglio fuori sede per la Circoscrizione 8, Miano: “Se di nuovo agibile la settimana prossima torniamo in corso Corsica”

Primo consiglio “fuori sede” per la Circoscrizione 8 quello che si è tenuto ieri sera. La seduta si è tenuta al Centro d'Incontro di Viale Monti al Parco di Vittorio in seguito ai danni subiti la scorsa settimana.



Gran parte dei dipendenti della 8 sono stati accolti dalla Circoscrzione 2 in cascina Giaglione, mentre la presidenza e la dirigenza si sono spostate in via Ormea 45.

“Verso metà della settimana prossima - spiega il presidente Massimiliano Miano - faremo un sopralluogo con la divisione patrimonio in cui si constateranno i lavori che si stanno eseguendo su corso Corsica. Se nuovamente agibili torneremo ma sarà una permanenza non tanto lunga perché da gennaio l’edificio sarà oggetto di interventi di riqualificazione energetica e quindi dovremo trovare collocazione che non sarà a breve termine”, i lavori infatti dovrebbero durare circa un anno.