Una serata in compagnia dei ricordi della Juve di Sivori e Charles: la storia di Bruno Garzena

Un pezzo di storia bianconera, in un periodo in cui non è facile stare vicino alla Vecchia Signora. E' successo giovedì sera, negli spazi dell’Associazione "Quelli di via Filadelfia", che hanno ospitato una figura molto amata come Bruno Garzena.



Lui, difensore nella squadra che in attacco poteva vantare due fenomeni come John Charles e Omar Sivori, ha raccontato e condiviso con la platea ricordi e pensieri di un calcio ormai lontano.



A guidare la serata, la conduzione di Antonio Barillà, mentre l'introduzione dell'incontro è stata affidata al presidente onorario dell'Associazione, Beppe Franzo.