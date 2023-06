Alberi abbattuti in corso Belgio, Tresso contestato: progetto esposto tra le urla [VIDEO]

Animi accesi all'assemblea organizzata dall’assessore Francesco Tresso per spiegare ai cittadini di Vanchiglia l’intervento che porterà all’abbattimento (e sostituzione) di oltre 150 aceri, per la riqualificazione dell’intero corso.

Le modalità scelte per la presentazione? Un'esposizione pubblica da parte del Comune, che avrebbe dovuto spiegare le ragioni tecniche del progetto di rifacimento delle panchine e del territorio alboreo di corso Belgio. Al centro d’incontro è però andata in scena un’accesa contestazione da parte del pubblico presente, tanto da rendere impossibile proseguire nella presentazione.

In seguito alle contestazioni, durate più di quaranta minuti, l’assessore ha accettato di cambiare le modalità dell’incontro, aprendo a un confronto tra amministrazione e cittadinanza. Un dibattito, più che una mera esposizione.

Per il comitato “Salviamo gli alberi di Corso Belgio" gli alberi realmente malati sarebbero appena 39 contro i 159 segnalati dal Comune. I manifestanti hanno inoltre contestato le motivazioni dell'amministrazione che porteranno alla rimozione degli alberi in fin di vita, sostenendo che anche gli alberi morenti siano in grado di stoccare Co2 quanto quelli giovani, contrariamente da quanto sostenuto dalle istituzioni.

L'assessore Tresso ha replicato che le motivazioni sono dovute a un miglioramento futuro, a un'esigenza di riqualificare il territorio albore, salvando i parcheggi auto e garantendo panchine sul corso.

"Perché l'intervento? È un alberata messa a dimora nel 1949, con molte morie negli anni: su 242 alberi la maggior parte sono malati. È necessario rivedere l'organizzazione della banchina andando a definire spazi specifici per piante e parcheggi, si vedrà dopo come ridisporre le piante” ha affermato la dottoressa Claudia Bertolotto, responsabile del verde cittadino.

L' Intervento sarà suddiviso in due parti: tra corso Tortona e corso Brianza tra giugno e ottobre 2023, la seconda tranche tra corso Brianza e lungo Po Antonelli nell'estate 2024, il tutto con fondi eureact: il costo complessivo è di 680mila euro.