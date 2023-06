Dopo la rapina all'ufficio postale era fuggito in monopattino, arrestato il malvivente

La rapina all'Ufficio Postale di Pecetto Torinese, avvenuta alle prime ore del mattino del 6 dicembre, ha finalmente trovato una svolta nelle indagini. Il rapinatore mascherato e armato di pistola, che aveva asportato una somma di denaro di circa 35.000 euro, è stato arrestato dai Carabinieri grazie all'analisi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza del paese.

Secondo le testimonianze dei dipendenti delle Poste presenti al momento del crimine, il rapinatore si è avvicinato alle loro spalle mentre stavano aprendo l'ufficio. Sotto la minaccia dell'arma da fuoco, l'uomo è entrato nel locale e ha costretto i dipendenti a fargli aprire la cassaforte temporizzata. Dopo un'attesa di 15 minuti per lo sblocco del dispositivo, il rapinatore ha preso il denaro e si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. La mancanza di un sistema di videosorveglianza all'interno dell'Ufficio Postale ha reso più complicata l'identificazione del colpevole.

Tuttavia, i Carabinieri hanno lavorato intensamente per acquisire le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nelle vicinanze dell'area del crimine. Attraverso l'analisi delle registrazioni dell'impianto comunale di sorveglianza della viabilità e delle telecamere di sicurezza di alcune abitazioni private, i Carabinieri hanno fatto una scoperta fondamentale. Alle ore 08:21, hanno individuato un individuo con un abbigliamento simile a quello descritto dai testimoni che si allontanava in via piazza delle Ciliegie, a poche decine di metri dall'Ufficio Postale, utilizzando un monopattino. Successivamente, l'uomo ha caricato il monopattino su un'auto che è risultata intestata alla madre. Grazie a questi importanti indizi, i Carabinieri sono stati in grado di identificare e arrestare il responsabile della rapina. Si tratta di un uomo di 43 anni, fermato pochi giorni fa dai Carabinieri della Sezione antirapina del Nucleo Investigativo di Torino. Il rapinatore si trova attualmente in carcere.