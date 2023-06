Attimi di paura a Torino in via Filippa, verso le 12.30 di oggi, venerdì 9 giugno, per un grosso petardo, che è esploso in mezzo a due auto, danneggiando una Volkswagen.

Indagano i carabinieri

Nessuna persona è stata coinvolta. L'area è stata poi transennata e i carabinieri ora stanno indagando per capire meglio cosa abbia originato l'episodio, se l'ordigno artigianale intendeva ferire qualcuno o si è trattato solamente di una bravata.