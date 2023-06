Effetto Notte: il Cinema Massimo si trasferisce alla Cavallerizza Reale per le proiezioni estive all'aperto

Dal 15 giugno al 6 agosto la Cavallerizza Reale si trasforma in sala cinematografica. Nel cortile della Manica del Mosca sarà infatti allestita Effetto Notte, l’Arena estiva del Museo Nazionale del Cinema, un vero e proprio cinema all’aperto che conta 400 posti e che prosegue idealmente l’attività della sala Tre del Cinema Massimo.

La Multisala del Museo, infatti, nei mesi estivi chiude temporaneamente per consentire i lavori di ecoefficientamento finanziati dal bando PNRR, che prevedono l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio del Cinema Massimo e il relamping LED degli ambienti interni.

Una programmazione con i grandi classici della storia del cinema, senza soluzione di continuità rispetto alla sala tradizionale, così da non interrompere l’offerta di cinema destinata a cinefili e appassionati torinesi, ma pensando anche ai turisti che potranno godere dei film in versione originale con sottotitoli in italiano.

Alle proiezioni si affianca un interessante calendario di eventi pomeridiani e preserali, tutti a ingresso libero, e punto food&beverage aperto tutti i giorni dalle 18 fino al termine delle proiezioni.

La Cavallerizza Reale di Torino conferma così la sua funzione di hub culturale e formativo, in una cornice di sostenibilità e di sperimentazione, coerentemente agli obiettivi della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Città di Torino, dell'Università degli Studi di Torino e di Cassa Depositi e Prestiti.

Per info e programmazione completa: https://www.cinemamassimotorino.it/