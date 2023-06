Teatro Marchesa si trasforma in un “Cantiere in arte” per la quattordicesima edizione di Teatrocomunità

TeatroComunità in Festival è ormai un appuntamento rituale a Teatro Marchesa, che per la sua XIV edizione si trasforma e torna nelle vesti di Teatro Marchesa - Cantiere in Arte. Dal 15 giugno al 9 luglio, infatti, il ‘palco’ di Barriera di Milano accoglierà un ricco programma di performance, spettacoli e workshop per ripercorrere la storia del teatro e dell’Associazione Culturale Choròs, che quest’anno festeggia anche i suoi 10 anni come presidio culturale e artistico di riferimento nel territorio della Circoscrizione 6.

A caratterizzare questa nuova edizione di TeatroComunità in Festival, il tema di ‘cantiere artistico’ che intende anticipare il cantiere reale che interesserà presto tutta l’area. Grazie ai fondi del PNRR e al sostegno progettuale ed economico della Città di Torino, infatti, Teatro Marchesa verrà ristrutturato. In questo modo, tutti gli spazi della Cascina (Teatro, Biblioteca, Scuola e Sala Colonne) potranno trasformarsi in luogo artistico, interagendo tramite linguaggi diversi: danza, teatro, letteratura, arte visiva, storia e musica.

Da sempre, infatti, l’Associazione Culturale Choròs si interroga sull’utilità sociale del teatro: ascolto, cittadinanza, immaginazione, arte, territorio e solidarietà tra artisti e persone non sono che le parole più importanti che ne guidano l’operato.

"Si è giunti a concepire questo luogo quale simbolo di una presenza culturale ed artistica in Barriera, dopo un lavoro decennale nella comunità e nel teatro – racconta Maria Grazia Agricola, direttrice dell’Associazione Choròs – Pensiamo a cosa sia successo in un remoto angolo della Sicilia con la costruzione da parte dell'artista pastore/scultore Lorenzo Reina del teatro Andromeda: con un atto artistico ha trasformato la sorte di un territorio abbandonato, restituendolo alla comunità e creando anche una nuova vitalità economica. Ecco, noi pensiamo che Teatro Marchesa, insieme ad altre realtà ed interventi artistici e culturali presenti in loco, possa, e lo ha già dimostrato in parte, essere un volano per la trasformazione e la riqualificazione di questo territorio. Crediamo nella potenza sociale dell'arte e del teatro e nella creazione di un modello culturale innovativo, capace di rispondere a nuovi bisogni di rappresentanza simbolica da parte di abitanti di diverse età, formazione culturale, provenienza geografica e sociale".

A partire proprio da questo cantiere fisico, dunque, ne prenderà piede uno metaforico, che accoglierà appuntamenti, eventi e laboratori aperti a tutta la città (richiesta la prenotazione) a cavallo tra giugno e luglio.

A inaugurare il Festival il 15 giugno alle ore 18 sarà un'installazione evento, progetto nato da un'idea di Maria Grazia Agricola e Marianna Barbaro. Una mostra fotografica a cura di Lorena Tadorni – con scatti di Gaetano Toldonato – che verrà allestita nel Foyer del teatro per ripercorrere la storia di Choròs Comunità e dei suoi protagonisti. Questi ultimi si racconteranno mettendo in scena la performance "Il Teatro nel Mondo" a cura di Maria Grazia Agricola e Marianna Barbaro. All’interno dell’allestimento saranno presentati, inoltre, dei video-racconti sulla storia e il futuro di Cascina Marchesa e sulle precedenti produzioni teatrali di Choròs Comunità, con la partecipazione dell’assessora Rosanna Purchia, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e della consigliera comunale Nadia Conticelli. Le produzioni video sono a cura di Andrea Deaglio, Gaetano Toldonato e Luciano Vivirito.

Il 16 giugno alle ore 16.30 vedrà il debutto dello spettacolo “Maneggiateci con-tatto”, un progetto di Chiara Cau e Rita Stasi, scritto e interpretato dai ragazzi della cooperativa sociale Altramente: un viaggio nei vissuti personali di giovani con problematiche psichiatriche narrato attraverso i cinque sensi.

Il 17 giugno alle ore 21.30 Teatro Marchesa accoglierà Associazione ArTeMuDa con il loro “Non avere paura”, uno spettacolo sull’amore e il coraggio di essere se stessi, scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Jovana Panic e Patrizia Spadaro, liberamente ispirato a The Pride di Alexis Campbell.

Il 18 giugno dalle ore 18, Giulietta DeBernardi e Paola Dusio proporranno in anteprima per bambini e famiglie una rilettura a rovescio del mito di Proserpina, con la performance itinerante “Il ritorno al pianeta Terra”. A seguire, un nuovo atto performativo di Choròs Comunità, seconda parte de “Il Teatro nel Mondo”, che ci porterà dentro all'incontro delle persone con Cascina Marchesa, metafora del nostro incontro con il teatro, con la vita.

Si prosegue poi il 23 giugno alle ore 21 con il debutto, nella sua forma finale, dell’ultimo percorso teatrale dell'Associazione Choròs dal titolo "Quei sogni di felicità che credevamo al sicuro", presentato a dicembre 2022 come esito laboratoriale e poi nel marzo 2023 all’interno di Biennale Democrazia. Una drammaturgia corale, l’omonimo testo di Vera Brittain e una scenografia in movimento sono i perni fondanti di questa scrittura teatrale, che indaga nei vissuti dei protagonisti/autori per riflettere sulla fragilità della nostra democrazia e libertà.

A chiudere il Festival sarà, infine, un workshop intensivo che si terrà dal 4 al 9 luglio a cura di Duccio Bellugi Vannuccini e Maria Grazia Agricola. Tramite la tecnica delle maschere balinesi applicate a una ricerca drammaturgica sui propri vissuti, i partecipanti avranno modo di lavorare sul testo “Le città invisibili” di Italo Calvino, alla ricerca dei propri luoghi del cuore, metaforici e no.

INFO: Teatro Marchesa, corso Vercelli 141 – Torino, email www.choroscomunita.com