Il Castello di Moncalieri si colora di blu per celebrare l'Europa

Era già successo la sera del 9 maggio, in occasione della festa dell'Europa. Oggi e domani, venerdì 17 e sabato 18 maggio, il Castello di Moncalieri torna a colorarsi di blu in occasione della Notte Europea dei Musei.

Moncalieri in luce

L'iniziativa rientra nel programma Moncalieri in luce, che illumina le bellezze della città con una luce mappata e colori speciali in occasione di giornate di festa o eventi speciali. Il 3 maggio il Castello si era illuminato di rosa, alla vigilia del passaggio della tappa inaugurale del Giro d'Italia, ora torna a 'indossare' il blu in occasione della Notte Europea dei Musei, in programma domani.

Ingresso a 1 euro

E per celebrare non solo simbolicamente questo evento, sabato 18 maggio, dalle 19 alle 23 con partenza ogni mezz'ora, sarà possibile visitare gli Appartamenti delle principesse Maria Letizia e Maria Clotilde del Castello Reale al costo simbolico di 1 euro. Una occasione da non perdere per chi non lo ha ancora fatto, una buona occasione per tornare a Moncalieri, per chi ha fatto visita in tempi magari non troppo recenti.