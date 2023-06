Campi da padel in corso Moncalieri, i 5 Stelle chiedono controlli: "L'impianto è in area esondabile, occorrono verifiche"

L'area di corso Moncalieri 346 si prepara ad accogliere i nuovi campi da padel al coperto.

A realizzarli è la società Rogimi proprietaria dei terreni e della Paddel country club. L'intenzione sarebbe quella di coprire i quattro campi da padel esistenti e realizzarne altri quattro nuovi sempre con copertura integrata rimovibile.

Trovandosi però in prossimità delle sponde fluviali del Po, i consiglieri pentastellati della Circoscrizione 8, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone, hanno depositato un'interpellanza ripresa anche da Valentina Sganga in Comune questa mattina.

"Gli interventi previsti comportano una riduzione del suolo permeabile, pari al 70% della superficie complessiva dell’impianto esistente pari a circa 12.700 mq - spiegano nell'interpellanza -. L’impianto sportivo in oggetto è posto in area esondabile e in classe di rischio geologico IIIb4 e che per tale classe di rischio le norme regionali vigenti in materia escludono interventi che“inducono incremento di carico antropico che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l’utilizzo di servizi”.

Nel documento si rivolgono al sindaco e all'Amministrazione per sapere se l'intervento: "sia compatibile con le norme urbanistiche vigenti; quali controlli ritengano porre in essere per ricondurre gli interventi previsti alla piena legittimità sotto il profilo edilizio e della prevenzione del rischio geologico".