Cogliere l'attimo: TMS Network (TMSN), la totale distruzione di Cardano (ADA) e Avalanche (AVAX)

Per anni, il trading di asset è sempre sembrato un labirinto. Diversi trader hanno perso le loro fortune a causa di regole normative, sistemi centralizzati inefficienti e soluzioni di formazione inefficaci. Fortunatamente, TMS Network (TMSN) sta sconvolgendo la norma e rivoluzionando il trading di asset eliminando le limitazioni arcaiche.

Sin dal suo lancio, TMS Network (TMSN) ha continuato a cogliere l'attimo cavalcando l'onda dell'innovazione per ribaltare le sorti di Cardano (ADA) e Avalanche (AVAX). La quarta fase di prevendita di TMS Network (TMSN) è iniziata con una raccolta di 6 milioni di dollari: riuscirà a rimodellare il futuro del trading decentralizzato? Continuate a leggere per saperne di più.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una nuova piattaforma di trading decentralizzata che mira a sconvolgere il settore del trading, introducendo una serie di caratteristiche uniche nel loro genere. A differenza delle piattaforme esistenti, TMS Network (TMSN) affronta sfide critiche come la manipolazione, i ritardi nelle transazioni e la mancanza di una formazione completa sul trading.

TMS Network (TMSN) sta cogliendo l'attimo con la sua allettante offerta, che consente agli utenti di negoziare oltre 500 criptovalute insieme a CFD, Forex e azioni. Ciò è rafforzato dall'esperienza di trading senza soluzione di continuità di TMS Network (TMSN), in netto contrasto con Cardano (ADA) e Avalanche (AVAX).

Inoltre, TMS Network (TMSN) vanta un'elaborazione istantanea delle transazioni, commissioni ridotte e una maggiore efficienza. Sfruttando la tecnologia blockchain, TMS Network (TMSN) si distingue per il suo trading decentralizzato, garantendo trasparenza e sicurezza. Ci sono anche strumenti di trading avanzati e centri di formazione completi per gli utenti che possono affinare le loro capacità.

Cardano (ADA)

Una delle più grandi catene di Proof of Stake, Cardano (ADA) ha fornito una soluzione ai problemi di scalabilità che affliggono le reti di seconda generazione. Cardano (ADA) è chiaramente orgogliosa delle sue caratteristiche, concentrandosi su efficienza e sicurezza. In poco tempo, Cardano (ADA) è diventato il beniamino degli sviluppatori e degli investitori. Il suo token è salito a 3,1 dollari, mentre il TVL ha superato i 300 milioni di dollari nella corsa al rialzo del 2021.

Tuttavia, Cardano (ADA) è oggetto di un sentimento ribassista dopo che il SEC FUD ha messo il suo token, ADA, a rischio di delisting sulle borse. L'azione legale della SEC sostiene che Cardano (ADA), Solana e Polygon sono criptovalute che non sono state registrate correttamente come titoli. Se ciò venisse dimostrato, potrebbe essere una grave battuta d'arresto per Cardano (ADA). Tuttavia, gli analisti tecnici sono fiduciosi in un ritorno di Cardano (ADA), soprattutto dopo che il token ha raggiunto 0,3 dollari, con un calo di circa il 90% rispetto ai massimi storici.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) ha compiuto notevoli passi avanti nel suo sviluppo come piattaforma decentralizzata di contratti intelligenti per risolvere i problemi di interoperabilità e scalabilità nello spazio crittografico. Avalanche (AVAX) ha un meccanismo di consenso unico che combina i punti di forza degli approcci classici e Avalanche (AVAX) offre una rapida finalizzazione delle transazioni, interoperabilità, scalabilità, sicurezza e decentralizzazione.

Avalanche (AVAX) si è recentemente data da fare con gli sviluppi dopo aver lanciato l'aggiornamento Cortina sulla sua mainnet, apportando maggiori ottimizzazioni. L'aggiornamento facilita gli scambi su X Chain e migliora i limiti di gas su C Chain. Tuttavia, l'azione di prezzo del token Avalanche (AVAX) è opposta. Si muove in un range ristretto, crollando del 4% a meno di 13 dollari nelle ultime 24 ore. L'analisi del volume di Avalanche (AVAX) mostra un numero maggiore di vendite rispetto agli acquisti, indicando cautela.

TMS Network (TMSN) è un buon investimento nel 2023?

TMS Network (TMSN) è una piattaforma promettente che vale la pena prendere in considerazione se siete alla ricerca di un nuovo modo di negoziare gli asset. È anche una delle migliori criptovalute da prendere in considerazione se siete alla ricerca di una gemma 100x su cui investire in vista della corsa al rialzo del 2024. Rispetto a operatori affermati come Cardano (ADA) e Avalanche (AVAX), le prospettive di rialzo sono intense.

Il token TMS Network (TMSN) è ora scambiato a 0,097 dollari al termine di una campagna di prevendita di successo. TMS Network (TMSN) si appresta a essere lanciato su Uniswap e a essere quotato su diversi CEX di fascia alta, attirando più investitori e liquidità. Questo porterà inevitabilmente a un aumento del prezzo del token $TMSN.

