Approvato il decreto “Siccità”: il Governo Meloni punta sulla prevenzione

“Grazie alla legge appena approvata sul problema siccità, il Governo Meloni trasforma le emergenze in prevenzione”.

Con queste parole l’onorevole piemontese di Fratelli d’Italia commenta la legge che realizza un nuovo sistema di governance per affrontare il problema legato agli eventi atmosferici che attanaglia anche la nostra regione.





“Presso la presidenza del Consiglio - spiega Ciaburro - è stata realizzata una cabina di regia per il coordinamento e il monitoraggio della realizzazione delle opere necessarie a fronteggiare la scarsità idrica. Si prevede inoltre la possibilità di intervenire in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, cioè invasi, sistemi di raccolta dell’acqua piovana e di riutilizzo delle acque reflue”.





Di questa cabina di regia faranno parte sette ministri e i rappresentanti dalle Regioni e delle Province autonome, nonché un commissario straordinario nazionale.





“In questo modo - sottolinea Ciaburro - si guarda alla prevenzione dei fenomeni e dei loro effetti, e non solo ad arginare le emergenze e così si affrontano e si risolvono criticità che storicamente affliggono il nostro Paese ”.