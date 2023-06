A Torino la prima App italiana che racconta i mercati, dalla storia alle informazioni utili

Manifesti per le vie della città

Chiavarino: "Mercati come presidio del territorio"

Da Porta Palazzo a corso Racconigi, gli interventi nei mercati

E grazie ai fondi europei del Pnrr, sono previsti importanti interventi di restyling dei mercati cittadini. Per Porta Palazzo sono attesi lavori da due milioni e mezzo di euro che prevedranno, ad esempio, il rifacimento delle tettoie e la riqualificazione di tutta la pavimentazione. Un milione e mezzo di euro sarà invece investito sul mercato di corso Racconigi, uno dei più lunghi d’Europa che vede oltre 350 banchi, dove sono in programma nuovi impianti elettrici, idrici e fognari per i banchi di vendita e una nuova pavimentazione del mercato e di tutte le aiuole del corso. Riqualificazioni, sempre con fondi europei, interesseranno anche i mercati di corso Sebastopoli, via Don Grioli, via Baltimora, via Nitti, via Madama Cristina, via Cesare Pavese, via Guala, via Porpora e corso Brunelleschi per migliorare accessibilità, sicurezza e fruibilità.