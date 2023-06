Torino ospiterà nel 2024 il WordCamp Europe: attesi oltre 3 mila partecipanti

Torino è la città che ospiterà il WordCamp Europe, il meeting europeo dedicato a WordPress – la piattaforma open source di publishing più usata al mondo. Dal 13 al , 3.000 partecipanti, sia appassionati che esperti, si riuniranno per condividere le proprie conoscenze confrontandosi su tecnologie, strumenti, servizi, e tutto quanto ruota intorno a WordPress e all’evoluzione del web. L’annuncio ufficiale è stato dato il 10 giugno ad Atene durante la conclusione dell’edizione 2023.

L’evento si svolgerà presso Lingotto Fiere e avrà una ricaduta economica stimata oltre i 3 milioni e mezzo unitamente ad una grande visibilità mediatica.

La candidatura è stata presentata da Laura Sacco, a nome della community italiana di WordPress con il supporto di Turismo Torino e Provincia Convention Bureau che ha preparato il dossier di candidatura e assistito i referenti internazionali in sopralluogo e durante le visite tecniche. Fattore determinante per la scelta della città della Mole, il gioco di squadra con GL Events, al fine di ottenere le migliori condizioni, e l’incentivo economico del pacchetto “Torino per i tuoi eventi”: un’iniziativa dell’ATL torinese per attrarre congressi in città, sostenuta dalla Camera di commercio di Torino.

I WordCamp sono incontri per coloro che utilizzano, sviluppano, contribuiscono o semplicemente amano WordPress, la piattaforma web open source che alimenta oltre il 43% del web. Sono organizzati esclusivamente da volontari in città di tutto il mondo. Il primo WordCamp si è svolto a San Francisco nel 2006 e, dal successo ottenuto, sono diventati un momento fondamentale dell’esperienza WordPress. Partito da Sofia, in Bulgaria, nel 2014 WordCamp Europe è stato ospitato a Siviglia, Vienna, Parigi, Belgrado, Berlino, Porto e più recentemente Atene.



“È con estrema soddisfazione che annunciamo questa nuova acquisizione a conferma della vocazione della nostra città come sede di eventi MICE” – dichiara Mimmo Carretta, Assessore al Turismo, Sport e Grandi Eventi della Città di Torino.

“Il nostro ruolo di business development - sottolinea Marcella Gaspardone, Manager di Turismo Torino e Provincia – contribuisce a portare in città eventi di respiro internazionale in grado di generare economia e visibilità mediatica; riteniamo che il turismo congressuale sia un asset sul quale continuare ad investire in quanto non solo permette di destagionalizzare i flussi turistici ma finanzia anche le industrie più differenti, stimolando una crescita dell’impiego.”

“Questa è una grande opportunità per la comunità italiana di WordPress e per la comunità torinese in particolare. - aggiunge Laura Sacco - È il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni nella comunità internazionale di questo grande progetto”.