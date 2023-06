Cronaca |

Crack Auxilium basket, una condanna e otto persone rinviate a giudizio

L'udienza preliminare per fallimento della storica società torinese ha coinvolto l'imprenditore Mario Burlò e il notaio Roberto Goveani, ex presidente del Torino. Tre anni per il commercialista Maurizio Actis

Crack Auxilium basket, una condanna e otto persone rinviate a giudizio

Una condanna, otto rinvii a giudizio e una messa alla prova: si è chiusa così oggi, martedì 13 giugno, l'udienza preliminare per il crack della Auxilium basket, la storica squadra torinese fallita nel 2019. Coinvolti Maurizio Burlò e Roberto Goveani Tra le persone che a partire dal 26 settembre figurano l'imprenditore Mario Burlò e il notaio Roberto Goveani, ex presidente del Torino calcio. Al commercialista Maurizio Actis, ex componente del cda, sono stati inflitti tre anni di reclusione con il rito abbreviato. Tre anni per il commercialista Maurizio Actis Agli imputati il pm Ciro Santoriello contesta a vario titolo reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, compensazione debita, dichiarazione fraudolenta. Secondo gli inquirenti Auxilium avrebbe dovuto chiedere il fallimento già nel 2015. Invece, grazie alla collaborazione di alcune società, si procurò dei crediti inesistenti verso l'erario che utilizzò come compensazione. Nel 2018, un anno prima del tracollo, la società torinese, targata Fiat, aveva conquistato una storica edizione della Coppa Italia.

redazione

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.